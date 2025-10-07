В Хабаровском крае 154 школы получили оборудование для кабинетов

Современное оборудование для кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) получили 154 школы Хабаровского края по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
«Основы безопасности и защиты Родины — новый предмет. Он введен только в прошлом учебном году. По решению главы региона Дмитрия Демешина для его изучения в школах оснастили 200 кабинетов. Благодаря Президенту России Владимиру Путину в 2025 году эта работа продолжена. В кабинеты поступили интерактивные учебные комплексы, тренажеры, макеты и другое современное оборудование. Таким образом, все школы региона оснащены оборудованием по предмету ОБЗР», — отметили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.
Например, комплект оборудования для ОБЗР получила школа № 30 города Хабаровска. Это тренажеры для оказания первой помощи, муляжи-имитаторы ранений, аптечки, защитные костюмы, цифровая лаборатория, электронный тир для стрельбы, макеты пистолета Макарова и автомата Калашникова, газоанализаторы, противогазы, аппаратно-обучающий комплекс по правилам дорожного движения, интерактивные пособия и компьютеры. В 2026 году в школы будет закуплено оборудование в кабинеты физики, музыки и ИЗО.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.