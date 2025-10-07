В Хабаровском крае 154 школы получили оборудование для кабинетов

«Основы безопасности и защиты Родины — новый предмет. Он введен только в прошлом учебном году. По решению главы региона Дмитрия Демешина для его изучения в школах оснастили 200 кабинетов. Благодаря Президенту России Владимиру Путину в 2025 году эта работа продолжена. В кабинеты поступили интерактивные учебные комплексы, тренажеры, макеты и другое современное оборудование. Таким образом, все школы региона оснащены оборудованием по предмету ОБЗР», — отметили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.