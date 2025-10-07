Сложную операцию на сосудах провели пациенту в Ангарской горбольнице

Врачи провели сложную операцию на сосудах пациенту в Ангарской городской больнице. Известно, что в учреждение поступил пациент после обследования, у него был тяжелый сердечно-сосудистый анамнез. Такая ситуация требовала применения самых современных малоинвазивных технологий, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу больницы в «ВК» (12+).
Уникальное вмешательство провела команда отделения рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения: заведующий Семён Назаров, врач-хирург Тохиржон Ашуралиев, операционная медсестра Жанна Земскова, анестезиолог Лев Борголов, анестезиологическая медсестра Яна Хитрых.
Во время операции применили два доступа: бедренный и лучевой. Кроме того, врачи использовали сложнейшую технику «tip-in» — соединение разных сосудистых доступов внутри сердца путём введения проводника 0,35 мм в микрокатетер диаметром 0,6 мм. Команде удалось восстановить кровоток и имплантировать два стента.
Как отметил Семен Назаров, операция была непростая, так как врачам пришлось сочетать сразу несколько технологий. Всё прошло успешно, пациенту удалось восстановить кровоток.
«Я очень благодарен врачам. После операции дышать стало легко, исчезла одышка, самочувствие совсем другое. И главное — такие высокотехнологичные операции теперь делают здесь, в Ангарске. Не нужно ехать далеко, помощь можно получить дома», — сказал пациент в первые дни после операции.