В Заксобрании Иркутской области поделились опытом инициативного бюджетирования

Как рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина, сегодня в Приангарье есть сразу два проекта, с помощью которых можно получить финансирование на воплощение различных идей. Это проект «Народные инициативы», который реализуется с 2011 года и «Инициативные проекты» — с 2022 года. Депутаты областного парламента, как и местные жители, пристально контролируют реализацию, уделяя особое внимание как срока, так и качеству выполнения работ.