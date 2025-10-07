В Заксобрании Иркутской области поделились опытом инициативного бюджетирования

Законодательное Собрание Иркутской области продолжает сотрудничество с парламентами новых регионов России. Так, недавно по поручению председателя ЗС Александра Ведерников прошел семинар, на котором депутаты рассказали коллегам об опыте инициативного бюджетирования. То есть распределения бюджетных средств на реализацию проектов, авторами которых выступают местные жители.
Как рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Светлана Хахина, сегодня в Приангарье есть сразу два проекта, с помощью которых можно получить финансирование на воплощение различных идей. Это проект «Народные инициативы», который реализуется с 2011 года и «Инициативные проекты» — с 2022 года. Депутаты областного парламента, как и местные жители, пристально контролируют реализацию, уделяя особое внимание как срока, так и качеству выполнения работ.
Например, в этом году из областной казны было выделено более 800 миллионов рублей на эти цели. Таким образом появилась возможность реализовать почти 1 тысячу проектов в более 400 муниципалитетах. Всего же с 2011 года объем инициативного бюджетирования составил почти 10 миллиардов рублей.
Участники семинара рассказали о наиболее удачных примерах реализации народных инициатив. Это не только благоустройство, но и проведение различных мероприятий, организация мест для отдыха или занятий спортом в разных городах Приангарья.
Депутаты парламентов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей интересовались подробностями, например, как идет процесс отбора проектов и как осуществляется общественный и депутатский контроль над подрядчиками.
— Важно определиться с подходом к конкурсным процедурам, к количеству инициативных проектов, чтобы жители не стояли в очереди со своей идеей бесконечно, — отметила вице-спикер Заскобрания Наталья Дикусарова. — Нужно, чтобы каждая инициативная группа жителей понимала четкие сроки, когда они смогут реализовать свой проект, это самое важное.