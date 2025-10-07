В Калининградский зоопарк привезли самку японского журавля Татеяму

«“Стоячая Гора” из Ижевска, она же на японский манер Татеяма, — это молодая самочка японского журавля, которая вчера прилетела в Калининград, чтобы составить пару нашему Акико, или “Благородному ребенку”, — рассказали в зоосаде. — Планов на эту пару у нас громадьё. Японский журавль относится к исчезающим видам — в природе осталось около 2000 этих благородных птиц. Ситуацию спасают программы по сохранению вида, в которых участвуют зоопарки и заповедники».