Вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет — Роспотребнадзор

Рекомендуется регулярно и тщательно мыть руки, особенно после посещения общественных мест, перед едой и после использования туалета. Для питья и мытья фруктов и овощей лучше использовать кипяченую или бутилированную воду. Следует избегать близких контактов с людьми с признаками кишечных или респираторных заболеваний. При появлении симптомов — высокой температуры, насморка, кашля, боли в горле, сыпи, головной боли или расстройств желудка, особенно после возвращения из поездок, — необходимо незамедлительно обратиться к врачу.