В центре Красноярска продолжают убирать брошенные автомобили с улиц

С начала года в администрацию Центрального района поступила информация о 46 таких транспортных средствах, большая часть которых уже убрана. С января по сентябрь вывезли 26 автомобилей: 17 машин владельцы убрали самостоятельно после уведомления, еще 9 — переместили за счет бюджета. По семи случаям работа продолжается, а 13 авто после комиссионного обследования признали исправными и не требующими эвакуации.