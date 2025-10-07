В центре Красноярска продолжают убирать брошенные автомобили с улиц

С начала года в администрацию Центрального района поступила информация о 46 таких транспортных средствах, большая часть которых уже убрана. С января по сентябрь вывезли 26 автомобилей: 17 машин владельцы убрали самостоятельно после уведомления, еще 9 — переместили за счет бюджета. По семи случаям работа продолжается, а 13 авто после комиссионного обследования признали исправными и не требующими эвакуации.
Как уточняют в администрации, принудительный вывоз возможен не ранее чем через 60 дней после поступления сигнала о машине — это время нужно для поиска владельца и соблюдения всех правовых процедур.
В мэрии напоминают, что работа проводится на основании постановления администрации Красноярска № 354 от 19 апреля 2024 года. Согласно документу, транспортное средство могут признать брошенным, если оно не используется более 30 дней и имеет признаки запущенности — например, спущенные колеса или повреждения кузова.
После проверки комиссии и уведомления владельца у него есть месяц на устранение нарушений. Если этого не происходит, машину эвакуируют на специализированную стоянку.