Более трех тысяч жителей Подмосковья присоединились к спортивному диктанту

Участниками первого Всероссийского спортивного диктанта, который проходил в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», стали свыше трех тысяч жителей Московской области. Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Всего в Подмосковье работали пять площадок: в Егорьевске, Мытищах, Чехове, Рузе и Одинцове. Также задания были доступны онлайн. Участникам предложили ответить на 30 вопросов из девяти тематических разделов: история спорта, олимпийское движение, мировые рекорды, новые олимпийские виды, честная игра, здоровый образ жизни и Паралимпийские игры. Вопросы в видеоформате задавали знаменитые спортсмены, включая Владислава Третьяка, Тараса Хтея, Михаила Мамиашвили и Андрея Кириленко.
«Спортивный диктант — это не просто проверка знаний и терминов, это демонстрация нашей любви к спорту и стремление к самосовершенствованию. Спорт играет важную роль в жизни каждого человека и общества в целом, воспитывая силу воли, дисциплину, командный дух и стремление к победе. Знание спортивных правил, терминологии и истории позволяет нам лучше понимать и ценить спортивные достижения», — обратилась к участникам пловчиха, участница Олимпиад в Пекине и Лондоне Дарья Белякина.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.