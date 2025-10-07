Единую казачью народную дружину планируют создать в Иркутске

На заседании оперативного штаба по координации деятельности народных дружин под руководством вице-мэра Иркутска Сергея Кладова обсудили возможность создания единой казачьей народной дружины. На встрече присутствовали руководители структурных подразделений администрации города, правоохранительных органов, представители регионального правительства, добровольных объединений, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в администрации Иркутска, до конца года планируют предложить поправки в решение городской думы от 2 октября 2023 года, координирующее деятельность народных дружин.
«Участники ДНД оказывают существенную помощь в обеспечении общественного порядка. Они помогают проводить массовые, культурные, спортивные мероприятия. Также содействуют профилактике возникновения пожаров и безопасному поведению на воде. Традиционно в составе дружин — студенты и работающая молодежь. При этом отмечается вовлеченность и более зрелых иркутян, в том числе участников СВО. Наша общая задача — создать для них приемлемые условия, повысить мотивацию», — прокомментировал Сергей Кладов.
В настоящее время за каждой из семи действующих дружин закреплена территория, которая соответствует зоне обслуживания сотрудников отделов полиции. Единую казачью дружину, которая объединит все казачьи сообщества, планируют создать на базе Сибирской дружины имени Николая Чудотворца. Дружина будет работать по всему городу.
Ранее агентство сообщало, что в 2023 году дума Иркутска установила границы территорий, на которых могут быть созданы народные дружины. Решение было принято на 54-м очередном заседании представительного органа, которое провел спикер Евгений Стекачев.