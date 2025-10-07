Единую казачью народную дружину планируют создать в Иркутске

«Участники ДНД оказывают существенную помощь в обеспечении общественного порядка. Они помогают проводить массовые, культурные, спортивные мероприятия. Также содействуют профилактике возникновения пожаров и безопасному поведению на воде. Традиционно в составе дружин — студенты и работающая молодежь. При этом отмечается вовлеченность и более зрелых иркутян, в том числе участников СВО. Наша общая задача — создать для них приемлемые условия, повысить мотивацию», — прокомментировал Сергей Кладов.