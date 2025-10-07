Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Содержание изопропилбензола в Уфе превысило норму в 1,9 раза

В воздухе Уфы выявили повышенную концентрацию изопропилбензола.

Источник: Комсомольская правда

На улицах Уфы в пятницу, 3 октября, зарегистрировали повышенную концентрацию изопропилбензола. Об этом сообщил башкирский Гидрометцентр.

По данным ведомства, в 19:00 пункт наблюдения за загрязнениями на улице Ульяновых, 57 выявил, что содержание изопропилбензола в воздухе превышает допустимую норму в 1,9 раза.

— 3 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха определен как повышенный, 4 и 5 — низкий, — передали специалисты.

Изопропилбензол — бесцветная горючая жидкость. Вдыхание ее паров может вызвать головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.