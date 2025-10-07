Содержание изопропилбензола в Уфе превысило норму в 1,9 раза

На улицах Уфы в пятницу, 3 октября, зарегистрировали повышенную концентрацию изопропилбензола. Об этом сообщил башкирский Гидрометцентр.
По данным ведомства, в 19:00 пункт наблюдения за загрязнениями на улице Ульяновых, 57 выявил, что содержание изопропилбензола в воздухе превышает допустимую норму в 1,9 раза.
— 3 октября уровень загрязнения атмосферного воздуха определен как повышенный, 4 и 5 — низкий, — передали специалисты.
Изопропилбензол — бесцветная горючая жидкость. Вдыхание ее паров может вызвать головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.
