В Омске успешно побороли несовершеннолетних на самокатах

Сезон электросамокатов в Омске официально завершён — сервис Whoosh уходит на зимние каникулы.
В этом году число пользователей сервиса превысило 300 тысяч человек. По данным компании, почти каждый третий омич хотя бы раз брал электросамокат Whoosh.
Большинство — 85% — поездок совершались как часть транспортного маршрута. В среднем одна поездка длилась 13 минут, за это время пользователь проезжал около четырёх километров. Среди популярных направлений — маршруты от Любинского проспекта до Городка водников по Красному пути и до 2−7 Линий по улице 10 лет Октября.
Как отмечают в компании, за сезон удалось сократить количество аварий почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Особенно снизилось число случаев, связанных с поездками подростков младше 16 лет и нарушениями правил дорожного движения. Более 87% происшествий обошлись без серьёзных последствий.
Сервис продолжает следить за безопасностью и соблюдать возрастные ограничения: в этом сезоне более 3,2 тысячи аккаунтов были заблокированы после верификации через банк ID из-за несоответствия возраста. Почти три тысячи из них принадлежали подросткам 14−15 лет.
Whoosh также внедрил возможность аренды самокатов по SMS — это решение появилось из-за перебоев с мобильным интернетом и стало первым в России.
Зимой электросамокаты пройдут техническое обслуживание и ремонт, чтобы весной снова выйти на улицы Омска.