В Омске успешно побороли несовершеннолетних на самокатах

Большинство — 85% — поездок совершались как часть транспортного маршрута. В среднем одна поездка длилась 13 минут, за это время пользователь проезжал около четырёх километров. Среди популярных направлений — маршруты от Любинского проспекта до Городка водников по Красному пути и до 2−7 Линий по улице 10 лет Октября.