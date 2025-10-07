Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске успешно побороли несовершеннолетних на самокатах

Количество нарушений такого рода сократилось почти в 10 раз.

Источник: Om1 Омск

Сезон электросамокатов в Омске официально завершён — сервис Whoosh уходит на зимние каникулы.

В этом году число пользователей сервиса превысило 300 тысяч человек. По данным компании, почти каждый третий омич хотя бы раз брал электросамокат Whoosh.

Большинство — 85% — поездок совершались как часть транспортного маршрута. В среднем одна поездка длилась 13 минут, за это время пользователь проезжал около четырёх километров. Среди популярных направлений — маршруты от Любинского проспекта до Городка водников по Красному пути и до 2−7 Линий по улице 10 лет Октября.

Как отмечают в компании, за сезон удалось сократить количество аварий почти на 60% по сравнению с прошлым годом. Особенно снизилось число случаев, связанных с поездками подростков младше 16 лет и нарушениями правил дорожного движения. Более 87% происшествий обошлись без серьёзных последствий.

Сервис продолжает следить за безопасностью и соблюдать возрастные ограничения: в этом сезоне более 3,2 тысячи аккаунтов были заблокированы после верификации через банк ID из-за несоответствия возраста. Почти три тысячи из них принадлежали подросткам 14−15 лет.

Whoosh также внедрил возможность аренды самокатов по SMS — это решение появилось из-за перебоев с мобильным интернетом и стало первым в России.

Зимой электросамокаты пройдут техническое обслуживание и ремонт, чтобы весной снова выйти на улицы Омска.