В Иванове открылось движение по обновленному путепроводу на улице Зверева

Движение по путепроводу на улице Зверева, который отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», запустили в Иванове 3 октября. Об этом сообщили в правительстве Ивановской области.
На путепроводе полностью заменили железобетонные опоры и пролеты, проложили систему водоотвода, установили опоры освещения со светодиодными светильниками. Покрытие проезжей части и тротуаров выполнено из многослойного современного материала.
На мосту установили прочные железобетонные парапеты и металлические барьеры, а для пешеходов — высокие металлические перила с антикоррозийным покрытием. В следующем году планируется отремонтировать тротуары, ведущие к мосту, и благоустроить прилегающую территорию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.