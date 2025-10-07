Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу. Об этом сообщили в Росавиации.
Напомним, работу воздушных гаваней приостановили утром 7 октября. Аэропорты не принимали и не выпускали самолеты для обеспечения безопасности.
«В период действия ограничений на запасные аэродромы “ушли” 12 самолетов, совершавших рейс в Сочи. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — сообщили в Росавиации.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в регионе отменили беспилотную опасность. За ночь и утро 7 октября над акваторией Черного моря сбиты 29 украинских БПЛА.
