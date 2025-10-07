«Поднялась высокая температура, возникли покраснения». В Молодечно девушка сделала татуировку в домашних условиях и умерла через сутки

В Молодечно девушка умерла, сделав татуировку в домашних условиях. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.
В конце августа 2025 года в Молодечненскую центральную районную больницу экстренно доставили 21-летнюю местную жительницу. Скорую медицинскую помощь вызвал ее молодой человек, когда заметил, что девушке стало плохо.
«Спасти девушку не удалось — через сутки она скончалась в больнице», — рассказали в ведомстве.
В момент проведения проверки было установлено, что жительница Молодечно сделала татуировку в области левого предплечья в домашних условиях.
«При этом она уже имела множество других татуировок на различных участках тела. Спустя пару дней после процедуры у нее поднялась высокая температура, а также возникли покраснение и отек в области татуировки», — сообщили в ГКСЭ.
Специалисты при проведении экспертизы выяснили, что смерть белоруски наступила из-за воспалительного процесса в организме. В пресс-службе уточнили: что речь идет про сепсис, который и привел к полиорганной функциональной недостаточности.
