Старт отопительного сезона анонсировали в Приморье

Администрация Артёмовского городского округа анонсировала старт отопительного сезона с 15 октября. Отопление подадут в дома артёмовцев в 00:00 часов. Подготовка объектов соцкультбыта и жилищного фонда к отопительному сезону уже завершена: в многоквартирных домах проведена промывка и опрессовка систем теплоснабжения, отремонтировано почти 10 километров инженерных коммуникаций, в микрорайоне Двойка завершается перекладка теплотрассы и ремонт оборудования в двух котельных.
Напоминаем, отопительный сезон начинается после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура регистрируется на отметке +8 градусов и ниже. Сейчас на севере края, в горных районах уже случаются ночные заморозки, однако днём ещё бывает относительно тепло. На большей территории Приморья до сих пор сохраняется четвёртый, высокий класс пожарной опасности в лесах.