Старт отопительного сезона анонсировали в Приморье

Напоминаем, отопительный сезон начинается после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура регистрируется на отметке +8 градусов и ниже. Сейчас на севере края, в горных районах уже случаются ночные заморозки, однако днём ещё бывает относительно тепло. На большей территории Приморья до сих пор сохраняется четвёртый, высокий класс пожарной опасности в лесах.