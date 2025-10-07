Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Старт отопительного сезона анонсировали в Приморье

В Приморском крае температура воздуха вернулась в рамки климатической нормы после аномально тёплых сентября и первой пятидневки октября. На севере края она даже стала на 1 — 3 градуса ниже средних значений на эти даты. Муниципалитеты снова заговорили о старте отопительного сезона, который был отложен из-за высоких температур, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Администрация Артёмовского городского округа анонсировала старт отопительного сезона с 15 октября. Отопление подадут в дома артёмовцев в 00:00 часов. Подготовка объектов соцкультбыта и жилищного фонда к отопительному сезону уже завершена: в многоквартирных домах проведена промывка и опрессовка систем теплоснабжения, отремонтировано почти 10 километров инженерных коммуникаций, в микрорайоне Двойка завершается перекладка теплотрассы и ремонт оборудования в двух котельных.

Напоминаем, отопительный сезон начинается после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура регистрируется на отметке +8 градусов и ниже. Сейчас на севере края, в горных районах уже случаются ночные заморозки, однако днём ещё бывает относительно тепло. На большей территории Приморья до сих пор сохраняется четвёртый, высокий класс пожарной опасности в лесах.