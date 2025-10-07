Ричмонд
Прожиточный минимум в Башкирии вырастет на 6,8% в 2026 году

Минтруд республики предложил установить новую величину на уровне 16 856 рублей на человека.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года прожиточный минимум в Башкирии может вырасти на 6,8% и составить 16 856 рублей на человека. Такой проект постановления правительства разработан министерством труда республики.

Согласно документу, для трудоспособных граждан показатель увеличится до 18 373 рублей (сейчас — 17 202), для детей — до 16 350 (15 309), для пенсионеров — до 14 496 (13 573). По расчетам Минтруда, общее увеличение прожиточного минимума на душу населения составит 1074 рубля.

