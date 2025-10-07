Зданию Омской Драмы 7 октября исполнилось 120 лет

Хотя само здание было готово в 1905 году, знаменитая скульптура «Крылатый гений» на фронтоне театра появилась позже. Это работа чешского скульптора Владимира Винклера, который оказался в Омске в годы Первой мировой войны как военнопленный. По данным Омского драмтеатра и краеведческих источников, скульптура была установлена в 1915 году, то есть спустя десять лет после открытия здания.