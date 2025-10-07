Зданию Омской Драмы 7 октября исполнилось 120 лет

Сегодня, 7 октября 2025 года, исполняется 120 лет со дня завершения строительства здания Омского академического драматического театра — одного из старейших театральных учреждений Сибири. Редкими историческими фото сегодня поделились в официальной группе театра t.me/dramaomsk.
Театр был возведен на месте бывшей Базарной площади по проекту омского инженера и архитектора Илиодора Антоновича Хворинова. Строительство началось в 1902 году и завершилось в 1905 году. Изначально здание предназначалось для городского народного дома с концертно-театральным залом, библиотекой и читальней. Первое театральное представление прошло здесь в том же году — 7 октября 1905-го.
Фото: t.me/dramaomsk.
Хотя само здание было готово в 1905 году, знаменитая скульптура «Крылатый гений» на фронтоне театра появилась позже. Это работа чешского скульптора Владимира Винклера, который оказался в Омске в годы Первой мировой войны как военнопленный. По данным Омского драмтеатра и краеведческих источников, скульптура была установлена в 1915 году, то есть спустя десять лет после открытия здания.
Винклер, несмотря на статус пленного, активно участвовал в художественной жизни города: помимо «Крылатого гения», он создал ряд других скульптур для омских зданий, включая элементы оформления бывшего Дома Павлова (ныне — Омский областной музей изобразительных искусств).
Здание омского театра Драмы признано объектом культурного наследия федерального значения и остается одной из главных архитектурных доминант центра Омска.
Ранее мы писали, что 82-ю школу открыли после капремонта.