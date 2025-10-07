Ричмонд
Власти планируют дешевую продажу земли в Омске для резидентов ОЭЗ «Авангард»

Цену выкупа земли планируют снизить до 15% от ее кадастровой стоимости.

Источник: Комсомольская правда

Резидентам омской особой экономической зоны «Авангард» могут снизить цену выкупа земли в два раза — с 30 до 15% от ее кадастровой стоимости. Проект на эту тему подготовило областное министерство имущественных отношений, его опубликовали и на портале для публичного обсуждения нормативных актов региона.

В документе уточнили, что на льготную ставку смогут претендовать компании и бизнесмены, арендующие землю в ОЭЗ. При этом если они еще и не имеют долгов по аренде, возвели там капитальные строения и официально являются резидентами ОЭЗ.

Проект сейчас оценивают с точки зрения регулирования, от заинтересованных сторон власти принимают предложения по доработке.

Сейчас резиденты «Авангарда» уже пользуются рядом льгот (в чем, собственно, и состоят чаще всего критерии подобных зон для развития промышленности): аренда земли для них не дороже 2% от кадастровой стоимости, есть понижающие коэффициенты в зависимости от инвестиций, а земельный налог не взимают пять лет после оформления собственности.

Ранее мы писали, что первое предприятие в ОЭЗ «Авангард» заработало в январе этого года. Им стал завод крепежных изделий «Омсэлектротех».