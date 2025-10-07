Власти планируют дешевую продажу земли в Омске для резидентов ОЭЗ «Авангард»

Сейчас резиденты «Авангарда» уже пользуются рядом льгот (в чем, собственно, и состоят чаще всего критерии подобных зон для развития промышленности): аренда земли для них не дороже 2% от кадастровой стоимости, есть понижающие коэффициенты в зависимости от инвестиций, а земельный налог не взимают пять лет после оформления собственности.