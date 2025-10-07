В Челябинске пройдет III Всероссийский детский экологический форум

Всероссийский детский экологический форум проходит в два этапа. В первом уже приняли участие более 2,5 тыс. ребят из 89 регионов страны. В дистанционном формате региональные команды представили на суд жюри свои экологические проекты. По итогам оценки экспертов во второй, очный этап, прошло по три команды в каждой номинации.