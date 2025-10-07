В Челябинске пройдет III Всероссийский детский экологический форум

Третий Всероссийский детский экологический форум состоится 14−15 октября в Челябинске в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве экологии Челябинской области.
Всероссийский детский экологический форум проходит в два этапа. В первом уже приняли участие более 2,5 тыс. ребят из 89 регионов страны. В дистанционном формате региональные команды представили на суд жюри свои экологические проекты. По итогам оценки экспертов во второй, очный этап, прошло по три команды в каждой номинации.
В первый день Всероссийского детского экологического форума на площадках четырех вузов Челябинска состоятся тематические сессии с экспертами и защита индивидуальных проектов в рамках научно-практической конференции.
15 октября на торжественной церемонии награждения будут названы победители. Лучшие проекты получат финансовую поддержку для дальнейшей реализации. Также состоится пленарная сессия с участием представителей власти и экспертов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.