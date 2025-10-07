На фестивале «Наука 0+» обсудят этические вопросы развития ИИ

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Участники международного фестиваля «Наука 0+» обсудят с учеными этические аспекты развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) и практические приложения таких разработок на тематической площадке «Вселенная ИИ», которая откроется 11 октября в Центральном университете. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.
«Площадка “Вселенная ИИ” в Центральном университете — это возможность погрузиться в современные технологии и науку через лекции ведущих ученых, воркшопы представителей индустрии и игровые активности от студентов. Так, гости смогут обсудить с исследователями важнейшие этические вопросы развития ИИ», — сообщили ТАСС организаторы.
Участников также ждет игровая экскурсия по кампусу вуза, мастер-классы по созданию мультфильмов и дебаты.
«Искусственный интеллект — это яркое доказательство того, что наука едина и прекрасна в своем многообразии. На нашей площадке “Вселенная ИИ” мы стремимся показать, что эта сложная область — не только фундаментальные труды и алгоритмы, но и живой, захватывающий процесс творчества, в котором может принять участие каждый — от ребенка, который с помощью ИИ сгенерировал мультик, до студента, обучающего нейросеть», — отметила директор по науке Центрального университета Карина Гургенова, чьи слова приводит пресс-служба проекта.
О фестивале.
Международный фестиваль «Наука 0+» проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе главы МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он будет организован в 10 странах. Событие входит в программу Десятилетия науки и технологий, объявленного в России президентом Владимиром Путиным.
В столице организаторами «Наука 0+» выступают правительство Москвы, Минобрнауки РФ и МГУ им. М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Он пройдет здесь 10−12 октября на более чем 100 площадках. Главной темой фестиваля в 2025 году определена «Твоя квантовая Вселенная», в соответствии с объявленным ООН Международным годом квантовой науки и технологий.
