На фестивале «Наука 0+» обсудят этические вопросы развития ИИ

«Искусственный интеллект — это яркое доказательство того, что наука едина и прекрасна в своем многообразии. На нашей площадке “Вселенная ИИ” мы стремимся показать, что эта сложная область — не только фундаментальные труды и алгоритмы, но и живой, захватывающий процесс творчества, в котором может принять участие каждый — от ребенка, который с помощью ИИ сгенерировал мультик, до студента, обучающего нейросеть», — отметила директор по науке Центрального университета Карина Гургенова, чьи слова приводит пресс-служба проекта.