Бойцы СОБР «Викинг» в Калининграде отработали полевую подготовку

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.
Во время учений бойцы отрабатывали тактику действий в составе оперативных групп и всего отряда, совершенствовали взаимодействие в различных ситуациях, требующих высокой слаженности и точности.
Особое внимание уделялось практической стрельбе. Спецназовцы выполняли упражнения по тактико-ситуационной стрельбе, отрабатывали навыки ведения боя в ограниченном пространстве и в условиях динамичной смены обстановки.
Кроме того, участники тренировок отрабатывали действия при проведении поисковых мероприятий и эвакуации пострадавших из-под огня противника.
Как подчеркнули в Росгвардии, подобные занятия проводятся регулярно и направлены на поддержание высокой боевой готовности и профессионального уровня личного состава спецподразделения.