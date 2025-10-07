Ричмонд
Бойцы СОБР «Викинг» в Калининграде отработали полевую подготовку

В Калининградской области сотрудники спецподразделения СОБР «Викинг» Управления Росгвардии прошли полевую подготовку, в ходе которой почти круглосуточно совершенствовали профессиональные навыки.

Источник: Telegram-канал «Оперативные сводки».

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Во время учений бойцы отрабатывали тактику действий в составе оперативных групп и всего отряда, совершенствовали взаимодействие в различных ситуациях, требующих высокой слаженности и точности.

Особое внимание уделялось практической стрельбе. Спецназовцы выполняли упражнения по тактико-ситуационной стрельбе, отрабатывали навыки ведения боя в ограниченном пространстве и в условиях динамичной смены обстановки.

Кроме того, участники тренировок отрабатывали действия при проведении поисковых мероприятий и эвакуации пострадавших из-под огня противника.

Как подчеркнули в Росгвардии, подобные занятия проводятся регулярно и направлены на поддержание высокой боевой готовности и профессионального уровня личного состава спецподразделения.