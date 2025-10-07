В Новосибирской области запретили нанимать иностранцев в детсады и спортшколы

В Новосибирской области утвердили перечень сфер, где с 2026 года будет запрещено привлекать иностранных граждан, работающих по патенту. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Знатков.
Согласно документу, запрет распространяется на торговлю алкоголем и табачными изделиями, работу в пассажирском и грузовом автотранспорте, а также деятельность социальных столовых, дошкольных учреждений и спортивных организаций.
Работодатели, занятые в этих отраслях, обязаны в течение двух месяцев после вступления постановления в силу привести численность иностранных сотрудников в соответствие с новыми требованиями.
Как отмечается в постановлении, мера направлена на обеспечение безопасности жителей региона и приоритетное трудоустройство граждан России. Контроль за исполнением поручен заместителю губернатора Константину Хальзову.