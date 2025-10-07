Разработан прибор для выявления микротрещин в металлических деталях

Как рассказал один из разработчиков прибора, студент Егор Рыбаков, в настоящее время в промышленности используются альтернативные методы контроля металлических поверхностей- ультразвуковые, радиографические и капиллярные. Однако, предлагаемый в МИФИ прибор имеет ряд преимуществ по сравнению с существующими на рынке устройствами — прежде всего более, он отличается высокой чувствительностью к микротрещинам и возможностью применения в труднодоступных местах и ядерной среде.