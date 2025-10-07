Безработных предложили обязать платить взносы в фонд ОМС

Такое предложение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время обсуждения проекта федерального бюджета на 2026−2028 годы, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам Матвиенко, в среднем по стране работодатель ежегодно платит за одного сотрудника около 45 тысяч рублей в ФОМС. Именно эту сумму она предлагает взимать с всех здоровых граждан, не имеющих официальной занятости.
«Скажите, могут ли 700 тысяч неработающих москвичей поработать два месяца, чтобы заработанные 45 тысяч направить на средний размер страховых взносов? Это не противоречит конституционным обязанностям», — отметила спикер верхней палаты парламента.
Получается, что трудоустроенные граждане, которые работают официально и с доходов которых работодатель удерживает медицинскую страховку, фактически обеспечивают медпомощь большому числу здоровых, но неработающих граждан безвозмездно, отметила Матвиенко.
Также спикер Совета Федерации подчеркнула, что «любой здоровый человек может заплатить 45 тысяч рублей в год», поскольку эта сумма не является чрезмерной, пишет РБК.