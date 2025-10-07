Новосибирские ученые использовали идеи нобелевских лауреатов в клеточной терапии

Ученый отметил, что, кроме артрита, нарушения периферической иммунной толерантности лежат в основе развития таких аутоиммунных заболеваний, как системная красная волчанка и диабет I типа. По его словам, CAR T-клеточная терапия — это не просто способ удаления «неправильных» клеток, но и целенаправленная перезагрузка периферической толерантности в том случае, когда иммунитет собственными силами справиться не может. «Принцип действия такого вида терапии заключается в том, что собственные Т-клетки пациента модифицируются путем присоединения к ним искусственно созданного рецептора, нацеленного на уничтожение определенного типа клеток», — пояснил он. Ученый добавил, что получившиеся таким образом CAR T-клетки вводятся в организм пациента, где они сами находят и уничтожают определенные клетки, связанные с развитием заболевания. Проект реализуется в рамках НЦМУ «Высокотехнологичная биоэкономика» Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Реализация проекта рассчитана на 2025−2030 годы.