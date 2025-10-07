Академик Сергеев: создание российского литографа находится на стадии аванпроекта

По его словам, в дальнейшем должно быть принято решение о том, какая кооперация и в какие сроки будет реализовывать проект по созданию альфа-машины. Сергеев добавил, что НЦФМ будем способствовать тому, чтобы и институты, находящиеся в дивизионах «Росатома», участвовали в реализации этого проекта.