Более трех тысяч москвичей приняли участие в проекте «Время добра»

В Дубенском доме-интернате для престарелых и инвалидов волонтеры выступили с творческой программой ко Дню старшего поколения и вместе с подопечными расписывали пряники. В социальном доме «Москворечье» провели мастер-класс по квиллингу и научили его обитателей создавать поделки из скрученных бумажных полосок. Состоялось занятие по сборке мозаики из крышек от пластиковых бутылок. А для питомцев одного из приютов добровольцы смастерили именные ошейники-медальоны с использованием техники выжигания по дереву.