Более трех тысяч москвичей приняли участие в проекте «Время добра»

Участниками осеннего сезона проекта «Время добра» стали свыше трех тысяч жителей Москвы. Он проходил с 27 сентября по 5 октября в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте экономической политики и развития города.
Более половины мероприятий осеннего сезона были посвящены помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям, а также ветеранам и жителям новых регионов России. Волонтеры впервые попробовали свои силы в изготовлении антитепловизионных одеял, которые передали в региональную общественную организацию «Московский дом солдатского сердца». Также они привели в порядок более десятка памятников и мемориалов по всей столице.
В Дубенском доме-интернате для престарелых и инвалидов волонтеры выступили с творческой программой ко Дню старшего поколения и вместе с подопечными расписывали пряники. В социальном доме «Москворечье» провели мастер-класс по квиллингу и научили его обитателей создавать поделки из скрученных бумажных полосок. Состоялось занятие по сборке мозаики из крышек от пластиковых бутылок. А для питомцев одного из приютов добровольцы смастерили именные ошейники-медальоны с использованием техники выжигания по дереву.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.