В ЖК «Весна» в Казани открывается новая поликлиника

Новая поликлиника — это пятиэтажное здание общей площадью более 6 000 квадратных метров. В ней будут оказывать консультативно-диагностическую и лечебную помощь взрослым пациентам. Также учреждение займется профилактикой и проведением противоэпидемиологических мероприятий для предотвращения распространения инфекционных и других заболеваний.