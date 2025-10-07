Ричмонд
В ЖК «Весна» в Казани открывается новая поликлиника

Строительство учреждения началось в апреле этого года.

Источник: Комсомольская правда

В Казани в жилом комплексе «Весна» появилась новая поликлиника № 20. В настоящее время инспекторы государственного строительного надзора Татарстана проверяют, соответствует ли здание требованиям проектной документации.

Строительство поликлиники началось в апреле этого года. Медицинский объект возведен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новая поликлиника — это пятиэтажное здание общей площадью более 6 000 квадратных метров. В ней будут оказывать консультативно-диагностическую и лечебную помощь взрослым пациентам. Также учреждение займется профилактикой и проведением противоэпидемиологических мероприятий для предотвращения распространения инфекционных и других заболеваний.

Напомним, в Казани за неделю выявили 7 тысяч случаев гриппа и ОРВИ. Рост заболеваемости сохраняется среди детей от 3 до 14 лет.