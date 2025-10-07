Мэр Уфы объявил о запуске нового трамвая PESA Foksort на маршрут № 18

Сегодня, 7 октября, в Уфе на маршрут № 18 (Госцирк — Зеленая роща) вышел трамвай PESA Foksort, который городу бесплатно предоставила Москва. Об этом сообщил мэр Ратмир Мавлиев.
— Сегодня будет обкатывать, смотреть. Тестовые испытания прошли, приступаем к эксплуатации. Каждую неделю количество подвижного состава будет увеличиваться и постепенно будет заменять все старые трамваи, — сказал сити-менеджер.
Он добавил, что в ближайшее время на городские маршруты также запустят порядка десяти новых троллейбусов и в начале следующего года — еще пять.
Модель, вышедшая на линию, — совместное производство российской и зарубежной компании. Эти трамваи вместительнее старых, оборудованы современной системой обогрева и кондиционирования, а также имеют низкий пол.
