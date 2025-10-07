Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Уфы объявил о запуске нового трамвая PESA Foksort на маршрут № 18

Новый трамвай PESA курсирует между Госцирком и Зеленой рощей в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 7 октября, в Уфе на маршрут № 18 (Госцирк — Зеленая роща) вышел трамвай PESA Foksort, который городу бесплатно предоставила Москва. Об этом сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

— Сегодня будет обкатывать, смотреть. Тестовые испытания прошли, приступаем к эксплуатации. Каждую неделю количество подвижного состава будет увеличиваться и постепенно будет заменять все старые трамваи, — сказал сити-менеджер.

Он добавил, что в ближайшее время на городские маршруты также запустят порядка десяти новых троллейбусов и в начале следующего года — еще пять.

Модель, вышедшая на линию, — совместное производство российской и зарубежной компании. Эти трамваи вместительнее старых, оборудованы современной системой обогрева и кондиционирования, а также имеют низкий пол.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.