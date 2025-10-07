В Волгограде скончался доцент ВолгГТУ Александр Черных

— Он вдохновлял молодых людей на активный образ жизни, способствуя не только физическому здоровью, но и формированию характера и командного духа, — вспоминают в вузе. — Он был человеком высокой нравственности, профессионалом своего дела, всегда готовым поделиться знаниями и поддержать. Все мы помним его легендарное чувство юмора. Его уроки и тренировки мотивировали поколения студентов ВолгГТУ к достижениям в спорте, включая участие в различных соревнованиях.