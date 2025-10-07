Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде скончался доцент ВолгГТУ Александр Черных

В Волгограде скончался доцент, преподаватель кафедры физической культуры Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) Александр Тихонович Черных. Об этом 7 октября ИА «Высота 102» сообщили коллеги Александра Тихоновича.

Александр Тихонович был талантливым педагогом, посвятившим свою жизнь развитию физического воспитания и спорта среди студентов. Его многолетний труд на кафедре физвоспитания, в студенческом лагере «Тумак», в легкоатлетических секциях оставил неизгладимый след в сердцах коллег, учеников и всего университетского сообщества.

— Он вдохновлял молодых людей на активный образ жизни, способствуя не только физическому здоровью, но и формированию характера и командного духа, — вспоминают в вузе. — Он был человеком высокой нравственности, профессионалом своего дела, всегда готовым поделиться знаниями и поддержать. Все мы помним его легендарное чувство юмора. Его уроки и тренировки мотивировали поколения студентов ВолгГТУ к достижениям в спорте, включая участие в различных соревнованиях.

Коллектив ВолгГТУ, коллеги и ученики выражают искренние соболезнования семье и близким Александра Тихоновича.