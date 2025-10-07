Эпидемия гриппа в Челябинской области ожидается в конце октября-2025

«Только вакцинация может защитить от осложнений гриппа. Одновременно с вакциной от гриппа можно поставить прививку от пневмококковой инфекции. Ведь заболевания, вызываемые пневмококком, являются очень частыми осложнениями гриппа, такими как пневмонии, бронхиты, отиты и даже менингиты», — отмечает специалист.