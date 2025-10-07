Эпидемия гриппа в Челябинской области ожидается в конце октября-2025

Традиционный осенний подъем заболеваемости ОРВИ прогнозируют в конце октября-начале ноября.
«Сейчас ситуация остается неэпидемической, так что есть время поставить прививку от гриппа», — сообщает Челябинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.
По словам главврача Центра Ольги Агеевой, сейчас подходящее время защитить себя от гриппа самым надежным способом — поставить прививку.
«Только вакцинация может защитить от осложнений гриппа. Одновременно с вакциной от гриппа можно поставить прививку от пневмококковой инфекции. Ведь заболевания, вызываемые пневмококком, являются очень частыми осложнениями гриппа, такими как пневмонии, бронхиты, отиты и даже менингиты», — отмечает специалист.