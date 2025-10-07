КАМАЗ представил на ПМГФ-2025 новый туристический автобус

Об этом сообщает пресс-служба компании.
Автобус КАМАЗ-52229 демонстрируется публике впервые. Модель создана совместно инженерами КАМАЗа и специалистами Газпрома и относится к новейшему поколению А5.
Количество посадочных мест — 47. Для водителя предусмотрены пневмоподвеска, трехточечный ремень безопасности, подогрев, регулировка подголовника и подлокотника, спальное место, а также датчики присутствия и застегнутого ремня.
Салон оборудован индивидуальными сервисными блоками, мягкими сидениями с USB-зарядками, откидными столиками и подлокотниками. Имеется багажное отделение объемом более трех кубометров, а ручную кладь можно размещать на полках над сиденьями. Для пассажиров предусмотрены климат-контроль, видеонаблюдение и информационная система помощи водителю (ADAS). В автобусе также есть кухонный блок с холодильником и туалет.
КАМАЗ-52229 оснащен газовым двигателем мощностью 235 кВт и роботизированной коробкой передач. На крыше установлены газовые баллоны общим объемом 1110 литров, обеспечивающие запас хода не менее 500 км. Для безопасности установлены датчики утечки газа в моторном отсеке и в местах размещения баллонов.
Кроме туристического автобуса, на ПМГФ-2025 КАМАЗ представил ряд других новинок на газомоторном топливе. Впервые показаны две модификации передвижной мастерской КАМАЗ-62501 — «Универсальная» и «Сварочная» — предназначенные для аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
Также на выставке демонстрируются флагманские седельные тягачи КАМАЗ-54901: один работает на КПГ, другой — на сжиженном природном газе (СПГ) с запасом хода 1600 км.
Помимо этого, публике представлена газодизельная версия гоночного грузовика команды «КАМАЗ-мастер» — КАМАЗ-43509. Двигатель объемом 13 литров развивает 1050 л.с., коробка передач автоматическая, а автомобиль использует топливо EcoGas. В июле 2025 года на этой машине экипаж Антона Шибалова выиграл Международный ралли-марафон «Шелковый путь-2025. Россия — Монголия».
В деловой программе форума принимают участие генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин, первый заместитель генерального директора компании, исполнительный директор Ирек Гумеров, заместитель генерального директора по продажам и сервису Антон Сарайкин, директор по газомоторной технике Евгений Пронин, директор по пассажирскому транспорту Руслан Козадаев и другие руководители.