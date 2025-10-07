КАМАЗ представил на ПМГФ-2025 новый туристический автобус

Салон оборудован индивидуальными сервисными блоками, мягкими сидениями с USB-зарядками, откидными столиками и подлокотниками. Имеется багажное отделение объемом более трех кубометров, а ручную кладь можно размещать на полках над сиденьями. Для пассажиров предусмотрены климат-контроль, видеонаблюдение и информационная система помощи водителю (ADAS). В автобусе также есть кухонный блок с холодильником и туалет.