Девочку, которую искал весь Артём, забрала из интерната мать — СКР Приморья

СКР Приморья устанавливает обстоятельства самовольного ухода ребёнка из реабилитационного центра Артёма. В ведомстве сообщили, что оттуда девочку, которую больше суток искали в Артёме, забрала мать, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
По информации ведомства, в понедельник, 6 октября, из реабилитационного центра города Артёма самовольно отлучилась семилетняя воспитанница. Установлено, что девочку забрала мать. По факту ухода ребёнка из центра следственными органами СКР по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки.
«Предварительно установлено, что в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые совершены в семье со стороны отчима в отношении ребёнка. Вместе с тем со стороны матери оказывалось противодействие на стадии расследования уголовного дела, кроме того, ребёнок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях. В связи с чем в органы опеки было направлено информационное письмо о ситуации. Мать ребенка собственноручно написала заявление о помещении ребенка в специальное учреждение, в связи с чем суд поместил ребёнка в реабилитационный центр», — объяснили в Следкоме Приморья.
По данным ведомства, мать девочки самовольно забрала ребёнка из реабилитационного центра, при этом не поставила в известность администрацию учреждения.
Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе законность действий законного представителя. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.