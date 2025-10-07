Девочку, которую искал весь Артём, забрала из интерната мать — СКР Приморья

«Предварительно установлено, что в настоящее время в суде рассматривается уголовное дело о противоправных действиях, которые совершены в семье со стороны отчима в отношении ребёнка. Вместе с тем со стороны матери оказывалось противодействие на стадии расследования уголовного дела, кроме того, ребёнок жил в угрожающих для жизни и здоровья условиях. В связи с чем в органы опеки было направлено информационное письмо о ситуации. Мать ребенка собственноручно написала заявление о помещении ребенка в специальное учреждение, в связи с чем суд поместил ребёнка в реабилитационный центр», — объяснили в Следкоме Приморья.