В Заксобрании Иркутской области обсудили исполнение бюджета 2024 года

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло совместное заседание профильных комитетов. На нем обсуждалось исполнение регионального бюджета за прошлый, 2024 год. О том, как расходовалась областная казна, депутатам рассказала заместитель министра финансов Галина Петухова.
Так, по данным Галины Петуховой, в минувшем году на территории Приангарья работало 25 региональных программ. Львиную долю областного бюджета направили на социальную сферу, ремонт и строительство дорог, ЖКХ, жилищное строительство, поддержку аграриев и прочее.
Заключение Контрольно-счетной палаты озвучила ее председатель Юлия Махтина. По мнению аудиторов, серьезных замечаний к документу, содержащему отчет, нет.
— Депутаты внимательно изучили представленный проект закона, — отметила вице-спикер Заксобрания и председатель комитета по собственности и экономической политике Наталья Дикусарова. — Особое внимание было уделено эффективности использования бюджетных средств, достижению плановых показателей и соответствию расходов утвержденным целевым программам.
В итоге на заседании было принято решение рекомендовать проект закона об исполнении бюджета за 2024 год к рассмотрению на ближайшей сессии областного парламента сразу в первом и окончательном чтении.
Помимо обсуждения профильными комитетами, в Заксобрании провели и публичные слушания, посвященные региональному бюджету-2024. На них с данными по исполнению финансовых обязательств познакомились не только представители региональных и муниципальных властей, но и общественники.