В Башкирии откроют центр профессиональной ориентации «Заповедный резерв»

Эксперты разработают методики профориентации для разных возрастных групп, проведут встречи со школьниками и студентами, а также онлайн-конкурсы. Финалисты примут участие в экскурсиях и семинарах-экспедициях по территории биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал». На сайте центра будет создан банк вакансий всех особо охраняемых природных территорий страны и сформирован кадровый резерв из числа студентов и специалистов, готовых работать в природоохранной сфере.