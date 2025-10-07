В Башкирии откроют центр профессиональной ориентации «Заповедный резерв»

Центр профессиональной ориентации «Заповедный резерв» начнет работать в национальном парке «Башкирия» по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Эксперты разработают методики профориентации для разных возрастных групп, проведут встречи со школьниками и студентами, а также онлайн-конкурсы. Финалисты примут участие в экскурсиях и семинарах-экспедициях по территории биосферного резервата ЮНЕСКО «Башкирский Урал». На сайте центра будет создан банк вакансий всех особо охраняемых природных территорий страны и сформирован кадровый резерв из числа студентов и специалистов, готовых работать в природоохранной сфере.
«Комплексный подход к профессиональной ориентации с фокусом на различные целевые группы в предлагаемом масштабе уникален. Отработанные в ходе проекта методики и алгоритмы смогут применять коллеги во всех регионах страны. Созданные банк вакансий и резерв кадров позволяют свести к минимуму существующий сейчас в заповедном деле кадровый дефицит», — отметил директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.