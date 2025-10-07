Мизогиния как кризис среднего возраста

Мужчина платит. Но вечер все равно не задается. Потому что трудно ему задаться, когда в голове инициатора этого вечера совершаются такие монологи. Когда ни легкости, ни вдохновения. И таких вечеров — один, второй, третий. Ищется виноватый. Точнее, виноватая. И ставится вопрос: что делать? А что тут сделаешь? Ничего и не делается. И под это подводится база. Никто никому ничего не должен. А если кто думает иначе, то эти бабы вообще обнаглели. Кажется, что так проще. На самом деле, конечно, нет. Обманывать себя очень тяжело. Это требует таких душевных сил, что больше ни на что не остается. Потому что в глубине души все равно каждый знает и чувствует: вообще-то должен. Себе должен. Должен быть мужчиной.