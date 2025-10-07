В Новосибирске объяснили снижение спроса на золотые украшения

Продажи золотых украшений в России в 2024 году заметно сократились. Согласно данным Федеральной пробирной палаты, в августе россияне приобрели всего 30,5 млн изделий, тогда как годом ранее этот показатель составлял 32,3 млн.
Как сообщает Readovka со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимира Збойкова, главная причина снижения продаж — уменьшение покупательской способности населения. Многие предпочитают откладывать деньги на вклад, а не тратить их на дорогие покупки.
По словам эксперта, несмотря на высокую стоимость золота по сравнению с серебром, интерес к нему сохраняется, хотя и с отрицательной динамикой.