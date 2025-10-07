В Самарской области хотят регулировать посещение памятников природы туристами

Сейчас в регионе 211 памятников природы регионального значения. Их площадь превышает 95 тысяч гектаров, но до 2030 года ее планируется увеличить до 100. Там обитают редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. Поэтому важно сохранить их места обитания.