В Самарской области хотят регулировать посещение памятников природы туристами

В Самарской области обсудили сохранение охраняемых природных территорий регионального значения и биоразнообразие региона. Основным способом названо образование особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Самарская область — регион развитой экономики, промышленности, сельского хозяйства и туризма. Неизбежным побочным эффектом этого является высокая антропогенная нагрузка на биоразнообразие и природные экосистемы», — рассказали в пресс-службе.
Сейчас в регионе 211 памятников природы регионального значения. Их площадь превышает 95 тысяч гектаров, но до 2030 года ее планируется увеличить до 100. Там обитают редкие виды растений и животных, занесенные в Красную книгу. Поэтому важно сохранить их места обитания.
В этом году самарские биологи высадят 5 видов краснокнижных растений и построят 118 искусственных гнездовий для редких хищников. Перспективным направлением является регулирование турпотоков и оптимизирование маршрутов на основе измерений рекреационных емкостей территорий.
Сейчас в минприроды региона разрабатывается проект создания дирекции ООПТ и рассматриваются возможные варианты посещения памятников природы туристами без ущерба для экосистем.