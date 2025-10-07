Ричмонд
Нижегородские врачи удалили женщине редкую опухоль

Операция прошла успешно.

Источник: Время

Медики Нижегородского онкоцентра и кардиохирургической больницы им. Б. А. Королёва удалили пациентке каротидную хемодектому в области шеи, сообщается в телеграм-канале «Бокал прессека».

«Это одна из самых редких сосудистых опухолей. Чаще всего они возникают в молодом возрасте и долгое время никак себя не проявляют», — уточняется в посте.

Операция осложнялась вмешательством в сосуды — малейшее отклонение привело бы к инвалидизации.

На контрольном обследовании врачи рецидива опухоли не обнаружили.

Ранее сообщалось, что нижегородские травматологи спасли кисть руки дачнику, который случайно отпилил ее себе циркулярной пилой.