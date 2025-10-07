Ричмонд
Города в системе расселения будущего: от полимасштабной стратегии к среде жизни

В Национальном центре «Россия» проходит II Международный симпозиум «Создавая будущее».

В ходе работы Симпозиума запланировано порядка 50 мероприятий, направленных на формирование позитивных сценариев будущего и их визуализацию. Экспертная программа разделена на три трека: «Общество», «Технологии» и «Глобальное сотрудничество».

В рамках трека «Общество» проходит сессия «Города в системе расселения будущего: от полимасштабной стратегии к среде жизни», в ходе которой эксперты обсудят вероятные векторы трансформации городской среды. Соорганизатором мероприятия является Центр геодемографии и пространственного развития МГУ имени М. В. Ломоносова.

Симпозиум объединил порядка 7000 участников из 76 стран. Среди гостей — специалисты из Китая, США, Италии, а также эксперты из стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Порядка 200 российских и зарубежных спикеров обсудят тенденции в формировании общественных пространств, визуальных кодов и общечеловеческих ценностей, которые определяют контуры будущего, с учетом современных технологических и гуманитарных открытий и концепций.