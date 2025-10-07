Нижегородские ученые создали амфибийное судно на воздушной подушке

Инновационное амфибийное судно на воздушной подушке разработали ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) имени Р. Е. Алексеева в соответствии с целями национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Судно можно использовать во время спасательных операций, доставки грузов и пассажиров в труднопроходимой местности, включая водную поверхность, покрытую льдом или снегом, заболоченные территории и другие участки. Ключевой инновацией является уникальная конструкция воздушной подушки, которую создают два диаметральных вентилятора, установленных внутри кормовой части корпуса по бортам.
Благодаря дублированию систем создания воздушной подушки и наличию альтернативных движителей судно сохраняет работоспособность даже при выходе из строя одного из устройств. Сочетание разных типов оборудования и наличие управляемых сопел обеспечивает высокую маневренность в различных условиях. Изобретение может трансформироваться в судно на воздушной подушке камерной или сопловой схемы, аэросани и шнекоход.
Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.