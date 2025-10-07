Ричмонд
Нижегородские ученые создали амфибийное судно на воздушной подушке

Его можно использовать во время спасательных операций.

Инновационное амфибийное судно на воздушной подушке разработали ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) имени Р. Е. Алексеева в соответствии с целями национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Судно можно использовать во время спасательных операций, доставки грузов и пассажиров в труднопроходимой местности, включая водную поверхность, покрытую льдом или снегом, заболоченные территории и другие участки. Ключевой инновацией является уникальная конструкция воздушной подушки, которую создают два диаметральных вентилятора, установленных внутри кормовой части корпуса по бортам.

Благодаря дублированию систем создания воздушной подушки и наличию альтернативных движителей судно сохраняет работоспособность даже при выходе из строя одного из устройств. Сочетание разных типов оборудования и наличие управляемых сопел обеспечивает высокую маневренность в различных условиях. Изобретение может трансформироваться в судно на воздушной подушке камерной или сопловой схемы, аэросани и шнекоход.

Благодаря нацпроекту «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» люди смогут передвигаться быстро, безопасно и комфортно. Этому будет способствовать рост выпуска электромобилей, гражданской авиатехники, судов, а также качественная подготовка специалистов в профильных сферах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.