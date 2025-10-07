Нижегородские ученые создали амфибийное судно на воздушной подушке

Благодаря дублированию систем создания воздушной подушки и наличию альтернативных движителей судно сохраняет работоспособность даже при выходе из строя одного из устройств. Сочетание разных типов оборудования и наличие управляемых сопел обеспечивает высокую маневренность в различных условиях. Изобретение может трансформироваться в судно на воздушной подушке камерной или сопловой схемы, аэросани и шнекоход.