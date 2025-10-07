Новый сезон популярного телесериала презентовали в Красноярске

«У нас оказалось целое созвездие замечательных красноярских артистов. Изначально это люди, которые привыкли работать в театре, а театр и кино — это разные вещи: совершенно другой способ существования в кадре, взаимодействия с актерами и так далее. И я с большой радостью могу сказать, что таких ребят здесь много, и с помощью этих артистов мы сняли этот проект!» — прокомментировал режиссер-постановщик Игорь Драка.
Площадками для съемок стали Красноярск, Дивногорск, Овсянка, Усть-Мана, Кузнецово. Для работы было привлечено 170 местных актеров и еще 600 человек из массовки.
По окончании премьерного показа состоялся паблик-ток, где участники съемочной группы поделились своими впечатлениями от работы в регионе.
«Это очень важное событие, и я хочу поблагодарить всех, кто организовал сегодняшний вечер. Потому для съемочных групп такое не часто случается — такое счастье оказаться вместе в день премьеры и увидеть то, что ты сделал, на большом экране в присутствии других людей, почувствовать эмоции людей, для кого создается сериал, быть вместе со зрителем в этот момент — это особое чувство», — поделился исполнитель главной роли Дмитрий Паламарчук.
