19-летнему пациенту с запущенным отитом спасли жизнь ростовские врачи

Месяц назад молодому человеку была рекомендована плановая операция на среднем ухе, однако он принял решение отложить вмешательство. Со временем его состояние резко ухудшилось, и пациента доставили в медучреждение в экстренном порядке с высокой температурой и тяжелыми осложнениями. Запущенное заболевание привело к разрушению височной кости, образованию абсцесса, флегмоне шеи и тромбозу венозных синусов. Ситуацию осложнила развившаяся гнойная пневмония как проявление сепсиса.