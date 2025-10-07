19-летнему пациенту с запущенным отитом спасли жизнь ростовские врачи

В Ростовской областной клинической больнице успешно прошел курс лечения 19-летний житель Кашарского района, чье состояние стало критическим из-за осложнений после хронического отита. Об этом рассказали в донском минздраве.
Месяц назад молодому человеку была рекомендована плановая операция на среднем ухе, однако он принял решение отложить вмешательство. Со временем его состояние резко ухудшилось, и пациента доставили в медучреждение в экстренном порядке с высокой температурой и тяжелыми осложнениями. Запущенное заболевание привело к разрушению височной кости, образованию абсцесса, флегмоне шеи и тромбозу венозных синусов. Ситуацию осложнила развившаяся гнойная пневмония как проявление сепсиса.
Для спасения жизни пациента команда из десяти специалистов разного профиля провела две сложные операции на среднем ухе и шее. После хирургического вмешательства молодой человек прошел продолжительный курс интенсивной терапии.
