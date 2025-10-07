Ричмонд
Новосибирский актер Никита Кологривый сыграет Садко в комедийном сериале

Проект «Очень древняя Русь» расскажет о современной жизни в декорациях 13-го века.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирский актер Никита Кологривый сыграет Садко в новом комедийном сериале «Очень древняя Русь». Картина расскажет о современной жизни, но в декорациях 13-го века.

— Это первая моя роль рассказчика, такой еще у меня не было. И, надеюсь, она вам тоже понравится. В работе над образом мне помог мой опыт в стендапе. Я благодарен Илье Соболеву, его проекту и ТНТ за эту возможность показать себя, попробовать силы в стендапе, — рассказал артист о своей роли.

Точная премьера картины пока неизвестна. Однако создатели говорят, что с показом затягивать не будут.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирский актер Никита Кологривый чуть не попал под камнепад в Дагестане. Он находится там на съемках картины.