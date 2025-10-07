Более 11 млрд потратили омичи в кафе и ресторанах за лето-2025

Согласно данным статистиков, оборот ресторанов, кафе и баров за август составил 3,9 млрд рублей, это рекорд. Такой показатель самый высокий за месяц в данной сфере за все годы сбора статистики. Например, год назад в августе это была цифра в 3,3 млрд рублей.