Более 11 млрд потратили омичи в кафе и ресторанах за лето-2025

Омскстат опубликовал данные по динамике оборота местных заведений общепита, в том числе кафе, баров и ресторанов за первые восемь месяцев с начала 2025 года. Согласно им, там за лето посетители потратили 11 млрд рублей.
Нужно оговорить, что под оборотом общепита органы статистики подразумевают и выручку от продажи собственной продукции и покупных товаров населению и компаниям для организации питания в школах, детсадах и больницах.
Согласно данным статистиков, оборот ресторанов, кафе и баров за август составил 3,9 млрд рублей, это рекорд. Такой показатель самый высокий за месяц в данной сфере за все годы сбора статистики. Например, год назад в августе это была цифра в 3,3 млрд рублей.
Только в июне оборот кафе и ресторанов оказался чуть ниже майского (3,705 млн против 3,725 млн).
