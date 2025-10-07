Суд отказал «Кванту» в споре с минЖКХ и энергетики Новосибирской области

В январе 2024 года Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что вложит около 1 млрд руб. в комплексные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «Спецзавод “Квант”». Объекты будут созданы в Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области. Совокупная мощность сортировки двух объектов составит 55 тыс. т в год, утилизации — 11 тыс. т в год, размещения — 27 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Общая стоимость проектов составит более 1,1 млрд руб.