Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск впервые примет командный чемпионат России по сквошу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 10 по 12 октября в Красноярске состоится командный чемпионат России по сквошу — соревнование, которое регион примет впервые.

Источник: НИА Красноярск

На красноярском корте в сквош-клуб One More Game (ул. Дмитрия Мартынова, 12) соберутся 48 сильнейших спортсменов из разных уголков страны: Красноярского края, Новосибирской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Челябинской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

Красноярский край представят Артем Николаев, Михаил Воропаев, Станислав Касторный и Глеб Чудинов.

В числе гостей — руководитель федерации сквоша России Артём Буслаев и чемпион России по сквошу Макар Есин, сообщают в.

Вход на соревнования свободный, сообщает крайспорт.

16+