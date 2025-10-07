Красноярск впервые примет командный чемпионат России по сквошу

На красноярском корте в сквош-клуб One More Game (ул. Дмитрия Мартынова, 12) соберутся 48 сильнейших спортсменов из разных уголков страны: Красноярского края, Новосибирской, Иркутской, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Челябинской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.
Красноярский край представят Артем Николаев, Михаил Воропаев, Станислав Касторный и Глеб Чудинов.
В числе гостей — руководитель федерации сквоша России Артём Буслаев и чемпион России по сквошу Макар Есин, сообщают в.
Вход на соревнования свободный, сообщает крайспорт.
