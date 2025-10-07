Мэрия Новосибирска будет наказывать виновных в срыве запуска тепла

На оперативном совещании в мэрии Новосибирска мэр Максим Кудрявцев подверг резкой критике работу управляющих компаний, затянувших запуск отопительных систем в жилых домах города. Особое внимание градоначальник уделил ситуации в Ленинском районе, где сосредоточено наибольшее количество проблемных объектов.
Глава города констатировал, что «признать работу по развёртыванию системы отопления удовлетворительной не могу», несмотря на то, что без тепла остаются всего 12 многоквартирных домов из 8000 в городе. «Это менее процента из 8000 домов города, но там тоже живут люди», — подчеркнул Кудрявцев, демонстрируя принципиальную позицию в отношении даже единичных случаев отсутствия отопления.
Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Зайков сообщил, что «ни один объект не остаётся бесконтрольным» и заверил, что работа ведётся круглосуточно. По его словам, запуск систем отопления в оставшихся домах запланирован на ближайшие дни: «сегодня, край — завтра».
Особое недовольство мэра вызвала ситуация с управляющими компаниями Ленинского района. «Ленинский район серьёзно фонит. Принимайте меры, подключайте прокуратуру. Включайте по нерадивым УК и некачественному ремонту сетей меры прокурорского реагирования», — потребовал Кудрявцев. Глава города особо отметил, что «хватит быть добрыми» в отношении организаций, чья недобросовестная работа приводит к страданиям жителей.
Мэр поручил после полного запуска отопительной системы провести тщательный анализ каждого случая задержки с подключением тепла и принять организационные выводы в отношении виновных.