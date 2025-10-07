Мэрия Новосибирска будет наказывать виновных в срыве запуска тепла

Глава города констатировал, что «признать работу по развёртыванию системы отопления удовлетворительной не могу», несмотря на то, что без тепла остаются всего 12 многоквартирных домов из 8000 в городе. «Это менее процента из 8000 домов города, но там тоже живут люди», — подчеркнул Кудрявцев, демонстрируя принципиальную позицию в отношении даже единичных случаев отсутствия отопления.