Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Сочи более 50 рейсов задерживаются после снятия ограничений из-за БПЛА

В аэропорту Сочи после снятия ограничений из-за угрозы БПЛА продолжаются сбои в расписании: по состоянию на 11:30, задерживаются более 50 рейсов — свыше 20 на вылет и более 30 на прилет.

Источник: Новая Кубань

Ограничения, введенные утром 7 октября для обеспечения безопасности, были сняты, но последствия остаются. 12 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, и теперь формируется новое расписание прибытия и обслуживания.

Рейсы на прилет будут приниматься по факту прибытия, на вылет — по очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании и службы аэропорта работают над восстановлением графика.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше