В аэропорту Сочи более 50 рейсов задерживаются после снятия ограничений из-за БПЛА

Ограничения, введенные утром 7 октября для обеспечения безопасности, были сняты, но последствия остаются. 12 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы, и теперь формируется новое расписание прибытия и обслуживания.
Рейсы на прилет будут приниматься по факту прибытия, на вылет — по очередности и готовности воздушных судов. Авиакомпании и службы аэропорта работают над восстановлением графика.
