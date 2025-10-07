«Комфортные тарифы роуминга продолжают работать». Минсвязи Беларуси прокомментировало суточную блокировку интернета и СМС в роуминге в России

Минсвязи Беларуси отреагировало на блокировку интернета и СМС в роуминге в РФ. Подробности озвучил министр связи и информатизации Кирилл Залесский, пишет БелТА.
По словам Кирилла Залесского, 6 октября белорусские операторы сообщили о том, что в течение суток с момента регистрации в сотовых сетях России передача данных (речь идет про интернет и СМС) будут недоступны (подробнее мы писали здесь).
— Комфортные тарифы роуминга в рамках наших договоренностей в Союзном государстве остаются. Эти механизмы продолжают работать, — заявил глава Минсвязи Беларуси.
Министр уточнил, что ведомство контролирует ситуацию, находясь в постоянном контакте с российскими коллегами.
— Мы обязательно сообщим, когда появится новая информация. В любом случае остаются 150 минут входящих и 150 минут исходящих, которые предусмотрены нашими комфортными тарифами, их никто не отменял, — акцентировал внимание Кирилл Залесский.
