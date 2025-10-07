Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Комфортные тарифы роуминга продолжают работать». Минсвязи Беларуси прокомментировало суточную блокировку интернета и СМС в роуминге в России

Минсвязи Беларуси отреагировало на блокировку интернета и СМС в роуминге в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Минсвязи Беларуси отреагировало на блокировку интернета и СМС в роуминге в РФ. Подробности озвучил министр связи и информатизации Кирилл Залесский, пишет БелТА.

По словам Кирилла Залесского, 6 октября белорусские операторы сообщили о том, что в течение суток с момента регистрации в сотовых сетях России передача данных (речь идет про интернет и СМС) будут недоступны (подробнее мы писали здесь).

— Комфортные тарифы роуминга в рамках наших договоренностей в Союзном государстве остаются. Эти механизмы продолжают работать, — заявил глава Минсвязи Беларуси.

Министр уточнил, что ведомство контролирует ситуацию, находясь в постоянном контакте с российскими коллегами.

— Мы обязательно сообщим, когда появится новая информация. В любом случае остаются 150 минут входящих и 150 минут исходящих, которые предусмотрены нашими комфортными тарифами, их никто не отменял, — акцентировал внимание Кирилл Залесский.

Ранее Минсвязи сказало, что белорусы массово переходят на базовый тариф: «За полгода более 70 тысяч абонентов».

Тем временем Совмин упростил перенос номеров белорусов в сеть другого мобильного оператора.

Кроме того, Нацбанк сказал о ситуации с валютой на руках у белорусов.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше