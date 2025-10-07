В Омске сократят количество «дачных» электричек из-за окончания сезона

Электропоезд «Московка — Называевская — Московка» теперь будет курсировать только по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Отправление из Московки — в 10:16, из Омска — в 10:36, из Называевской — в 13:44, обратный рейс из Омска — в 16:47. Рейсы по вторникам, средам, пятницам и субботам отменяются.