В Омске сократят количество «дачных» электричек из-за окончания сезона

С 13 октября в Омской области изменится расписание пригородных электропоездов, обслуживающих дачные направления. Изменения коснутся двух маршрутов. Поезда будут ходить только в определенные дни недели. Информацию подтвердили в АО «Омскпригород». Перевозчик отметил, что сокращение связано с завершением дачного сезона и снижением пассажиропотока.
Электропоезд «Московка — Называевская — Московка» теперь будет курсировать только по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Отправление из Московки — в 10:16, из Омска — в 10:36, из Называевской — в 13:44, обратный рейс из Омска — в 16:47. Рейсы по вторникам, средам, пятницам и субботам отменяются.
Маршрут «Омск — Калачинская — Омск» оставят лишь на выходные: поезда будут отправляться из Омска в 10:40 и из Калачинской в 14:08 по субботам и воскресеньям. С понедельника по пятницу рейсы по этому направлению отменяются.
Пассажирам рекомендуют заранее учитывать обновлённое расписание при планировании поездок. Актуальную информацию можно уточнить на сайте АО «Омскпригород» или в мобильных приложениях для покупки билетов.
